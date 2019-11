Disney a annoncé officiellement que son service de streaming Disney+ sera disponible en France à compter du 31 mars prochain. Il arrivera également le même jour en Italie, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne. Mis avant eux, le service sera lancé le 12 novembre en Amérique du Nord et aux Pays Bas.

L’attente est encore longue puisqu’il ne sera possible d’en profiter que dans 5 mois. Les fans des contenus Disney vont devoir se montrer patient. La stratégie de Disney est celle d’un déploiement progressif, là où Apple a défendu disponible son service Apple TV+ dans une centaine de pays le même jour.

Le coût de l’abonnement sera de 6,99 € par mois, c’est un peu plus cher qu’TV+ mais le nombre de contenus n’est évidemment pas le même. Apple ne propose encore que quelques séries, et ne diffusera jamais rien d’autres que ces propres créations. D’ailleurs Apple a résigné une seconde saison pour les plupart de ses séries (The Morning Show, See, For All Mankind…).

Quand Disney+ sera disponible, les utilisateurs pourront regarder leurs contenus préférés sur iOS, tvOS et les Fire TV d’Amazon. D’autres accords devraient être signés dans les prochains mois pour diffuser le service sur d’autres plates-formes.