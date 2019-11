Tous les abonnés Apple TV+ peuvent télécharger des séries télévisées, des documentaires et des films à partir de la plate-forme, puis les regarder hors connexion à tout moment.

Il est vrai qu’aujourd’hui, les réseaux mobiles offrent une telle puissance qu’il est possible de visionner des vidéos en streaming sans trop de problèmes, mais peut-être en perdant un peu en qualité. Et c’est sans parler des zones sans connexion 3G ou LTE et des situations dans lesquelles il est impossible d’activer une connexion. De plus, regarder plus d’épisodes ou de contenu vidéo peut nécessiter de nombreux Gigas déduis du forfait mobile, alors que télécharger ces contenus à la maison – en Wi-Fi – nous permet de réaliser des économies.

Pour télécharger un épisode, un film ou un documentaire sur Apple TV+, cliquez sur l’icône iCloud ou sur le bouton Télécharger (sur Mac). Une fois téléchargé, vous pourrez voir ce contenu même sans connexion Internet active. Le contenu restera utilisable hors connexion jusqu’à ce que vous l’annuliez ou résiliez votre abonnement.

Pendant le téléchargement, vous pouvez suspendre le processus à tout moment, puis le reprendre ultérieurement. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton Arrêter sur l’écran de l’épisode ou du film que vous téléchargez.

Une fois le téléchargement terminé, tout le contenu sera disponible dans la section Bibliothèque de l’application TV. Cliquez sur Lecture et profitez de tout le contenu hors ligne. C’est aussi simple que ça !