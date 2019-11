Bonne nouvelle, il est désormais possible de commander le nouveau Amazon Echo Studio, le meilleur haut-parleur Echo pour la qualité audio et les technologies avancées.

L’Echo Studio dispose de cinq haut-parleurs directionnels intégrés et est conçu pour créer un son supérieur. Le woofer de 13,3 cm et 330 W de puissance maximale produit des graves profonds, en utilisant l’ouverture des graves située dans la partie inférieure, de manière à maximiser le flux d’air et donc la sortie des graves du woofer. L’Echo Studio est également équipé d’un tweeter de 2,5 cm et de trois haut-parleurs de médium de 5 cm, offrant des fréquences claires dans les médiums et des fréquences dynamiques élevées. De plus, il dispose d’un convertisseur N/A sur 24 bits et d’un amplificateur de puissance avec une bande passante de 100 kHz pour une musique haute résolution sans dispersion. Il détecte aussi automatiquement l’acoustique de l’environnement et optimise la reproduction audio pour offrir la même qualité, quel que soit le positionnement de l’appareil.

Il est également possible de combiner un ou deux haut-parleurs avec certains appareils Fire TV pour la lecture audio avec un son multicanal et la prise en charge de Dolby Atmos, Dolby Audio 5.1 et audio stéréo. L’Amazon Echo Studio comporte également un hub Zigbee Smart Home qui peut être utilisé pour contrôler des appareils compatibles Smart Home, un aspect qui en fait le compagnon idéal pour votre salon.

› Echo Studio, Enceinte connectée avec audio haute-fidélité et Alexa : 199,99 €