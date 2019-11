Apple a publié une nouvelle vidéo sur la confidentialité sur l’iPhone, intitulée « Privacy. that’s iPhone ». Une fois encore, la société souhaite faire comprendre à ses clients la grande attention portée à la protection de leurs données.

La vidéo fait partie d’une campagne plus large intitulée « Privacy. that’s iPhone » qui souligne l’importance primordiale pour Apple de la confidentialité des clients et de la protection sur iPhone.

La vidéo est beaucoup plus directe que dans d’autres de la même campagne et commence par une vue magnifique du haut d’une ville illuminée, puis descend lentement entre les différents bâtiments jusqu’à ce qu’elle entre dans l’appartement d’une fille qui a entre ses mains son iPhone 11 Pro Max.

La voix narrative explique l’importance de la confidentialité et souligne comment celle-ci est largement protégée sur l’iPhone : « À l’heure actuelle, les informations privées sont plus nombreuses sur le téléphone qu’à la maison. Pensez-y. Tant de détails sur votre vie sont dans votre poche. Cela rend la vie privée plus importante que jamais. Votre position, vos messages, votre fréquence cardiaque après une course. Ce sont des choses privées. Des choses personnelles. Et elle devraient vous appartenir. Simplement. »

La vidéo se termine par le lien apple.com/privacy pour toute personne souhaitant en savoir plus sur la signification de la confidentialité pour Apple et sur son importance pour la société.