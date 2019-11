Un nouveau concept d’iOS 14 montre comment certaines des nouvelles fonctionnalités intégrées par Apple pourraient être, notamment une nouvelle interface utilisateur dédiée aux appels.

La première nouveauté concerne un appel téléphonique entrant. Le nouvel écran n’occupe plus tout l’écran, mais seulement la partie supérieure : l’utilisateur peut décider de répondre, de rejeter l’appel, d’activer un rappel ou d’envoyer un message.

Il y a ensuite l’intégration des images GIF dans le clavier iOS natif, sans avoir à installer d’applications tierces. Les modes Split View et Drag&Drop arrivent également sur iPhone, gérés différemment de ceux observés sur iPad.

Une autre nouveauté importante concerne plusieurs comptes utilisateurs, bien que cela ne soit pas réellement utile. Une nouvelle fonctionnalité Always on de l’écran affichant toujours des informations telles que l’heure et la météo, des complications et d’autres informations permettant de personnaliser l’écran d’accueil.

Que pensez-vous de ces possibles nouveautés ?