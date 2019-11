La présentation du formulaire 10-K à la Securities and Exchange Commission fait suite à la fin de l’exercice de la société, ce qui pour Apple coïncide avec les résultats trimestriels récents. Le rapport annuel fournit de plus amples détails sur ses résultats financiers, ainsi que sur ses Apple Store et d’autres éléments qui ne figurent normalement pas dans les rapports trimestriels habituels.

Les remarques de JP Morgan révèlent que la stratégie de vente au détail d’Apple « génère davantage d’achats directs de clients », à tel point que les Apple Store et son site Web représentent 31% du total des revenus de l’année. Il s’agit d’une amélioration par rapport aux 29% enregistrés pour l’exercice 2018 et à 28% en 2017.

Les revenus provenant de la distribution directe ont augmenté de 5% en glissement annuel pour atteindre 81 milliards de dollars, tandis que les revenus provenant de la distribution indirecte ont diminué d’un pourcentage, pour s’établir à 180 milliards $.

L’augmentation des ventes en Apple Store contribuera probablement à augmenter les revenus de services tels que Apple Care, et autres services Apple en général.

Apple a également inclus un solde de produits reportés de 8,1 milliards de dollars pour l’exercice 2019, en baisse par rapport aux 8,8 milliards $ de l’exercice précédent. Apple prédit que 68% des produits reportés seront constatés au cours des 12 prochains mois, ce qui signifie qu’au moins 5,5 milliards de dollars représenteront les produits tirés des services pour 2020.

En outre, les estimations des ventes d’unités matérielles d’environ 280 millions d’euros pour 2019 indiquent qu’une moyenne de 12 dollars par unité de revenu reporté sera constatée au cours des 12 prochains mois, puis de 6 dollars par unité dans le temps.

JP Morgan a également noté une augmentation des rachats d’actions en août, lorsque Apple avait enregistré une baisse du prix des actions, atteignant 193 dollars par action. En juillet, Apple a redémarré 24 millions d’actions, ce qui a aidé à atteindre 35 millions d’actions en août, avant de retomber à 27 millions en septembre.

Cela démontre « la volonté d’utiliser les rachats de manière opportuniste et de limiter les inconvénients pour les investisseurs », a déclaré JP Morgan.