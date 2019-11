Aux États-Unis, Apple collabore avec Veteran Affairs pour permettre aux anciens combattants américains d’accéder à leurs dossiers médicaux depuis l’iPhone.

L’accès aux dossiers médicaux via l’application Santé d’Apple est disponible pour les utilisateurs d’iPhone depuis le début de 2018. Toutefois, l’accès à ces données était limité aux hôpitaux et aux installations qui travaillent avec Apple.

Veteran Affairs a commencé à travailler avec des patients sélectionnés pendant l’été et, à compter d’aujourd’hui, tous les anciens combattants qui le souhaitent peuvent accéder à leur dossier médical directement depuis l’iPhone, par l’intermédiaire de la Veterans Health Administration.

Pour ceux qui l’ignorent, le ministère des Veteran Affairs est la plus grande agence fédérale et le plus grand système médical des États-Unis, fournissant des services à plus de 9 millions d’anciens combattants. Il dessert également un total de 1 243 centres médicaux et cliniques externes pour venir en aide à ces patients.

« L’application Santé met régulièrement à jour ces données en fournissant aux patients sous VA un accès instantané à leur profil de santé quand ils le souhaitent, rapidement et en privé », explique Apple dans une note publiée il y a quelques heures.