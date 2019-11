L’une des nouvelles les plus excitantes à venir sur Apple TV+ est le thriller psychologique de M. Night Shyamalan (Split, The Sixth Sense), intitulé Servant, dont le premier trailer officiel est enfin disponible.

Sur la chaîne YouTube TV, la bande-annonce officielle de Servant, qui dure un peu plus de deux minutes, est disponible depuis peu. L’histoire suit un couple – Aurora Ambrose dans le rôle de Dorothy et Toby Kebbell dans le rôle de Sean – après une tragédie innommable qui permet à une force mystérieuse d’entrer dans leur maison.

Voici la description par Apple de la série, qui accompagne la bande-annonce :

« Doute ce que tu crois. De Night Shyamalan, Servant suit un couple de Philadelphie en deuil après une tragédie innommable qui a entraîné une rupture de leur mariage et ouvre la porte à une force mystérieuse qui pourrait entrer chez eux. »

Servant sera lancé sur Apple TV+ le jeudi 28 novembre. Parmi les acteurs, en plus de Kebbell et Ambrose déjà mentionnés, on trouve également Rupert Grint et Nell Tiger Free.

L’abonnement coûte 4,99 €/mois, après un essai gratuit de 7 jours. La bonne nouvelle est que le service est gratuit pour 1 an à tous clients qui ont acheté un nouvel appareil à compter du 10 septembre (iPhone, iPad, Mac, TV). Cette offre vous sera proposée en vous connectant à TV+ avec ce nouvel appareil.