L’analyse des premiers jours de disponibilité de l’Apple TV+ suggère que la demande de contenu en prévisualisation était modeste.

Selon Parrot Analytics, les émissions les plus populaires sur Apple TV+ étaient largement inférieures à la demande d’autres titres en streaming lancés en 2019. Entre The Morning Show, Dickinson, For All Mankind et See, seulement See a été inscrit à la liste des 20 séries les plus demandés parus en 2019.

Il est probable que le contenu limité et certaines critiques non positives aient amené de nombreux utilisateurs à ne pas regarder ces séries, du moins pour le moment. Quoi qu’il en soit, parmi les divers contenus originaux, il y a See, tandis que The Morning Show, malgré la super distribution avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell, occupe la dernière place.

La note positive pour Apple est que, sur Rotten Tomatos (le point de référence du secteur avec iMDB), les votes continuent de s’améliorer épisode après épisode.