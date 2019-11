D’après les rumeurs, Apple ne serait plus très loin du lancement de l’iPhone SE 2, il serait question de début 2020.

En termes de ventes, l’analyste Ming Chi-Kuo estime qu’Apple pourrait en écouler au minimum 20 millions d’unités. Il n’est pas exclu que les ventes atteignent même les 30 millions.

Le succès de l’iPhone SE 2 serait déjà écrit, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ce modèle gagnerait en puissance grâce à l’intégration de la puce A13, celle des iPhone 11, accompagnée de 3Go de RAM. De plus, le prix serait nettement moins cher que les derniers iPhone de 2019, on parle d’un prix de départ à 399 dollars (459€ en France ?). C’est moins que le prix actuel de l’iPhone 8. Ces deux ingrédients suffisent en effet à ce que l’appareil rencontre un vif succès.

Pour rappel, son design reprendra celui de l’iPhone 8 dans les grandes lignes. L’écran sera quant à lui plus grand que le premier iPhone SE, passant de 4 à 4,7 pouces.

La sortie officiel de ce modèle est encore imprécis mais début 2020 semble être ce qui lui attend, selon différentes sources bien informées.