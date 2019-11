Apex Clean Energy a annoncé qu’Apple et d’autres grandes entreprises de technologie se sont engagés à acheter environ 75 mégawatts d’énergie à partir d’un nouveau parc éolien construit au Texas, aux États-Unis.

Aux côtés d’Apple, il y aura également Sprint, eBay et Samsung pour un projet appelé White Mesa Wind. D’ici 2021, il permettra de produire 500 mégawatts d’énergie propre.

Les achats d’énergie partagés comme avec ce parc éolien permettent aux entreprises de soutenir collectivement les investissements visant à produire de nouvelles énergies renouvelables et à faibles émissions de carbone.

« Nous sommes fiers de propulser toutes les opérations d’Apple dans le monde avec une énergie 100% renouvelable et d’inciter le secteur privé à soutenir la transition vers une énergie propre », a déclaré Lisa Jackson, vice-présidente de la politique de l’environnement et des initiatives sociales d’Apple. « Les entreprises de toutes tailles et de tous besoins énergétiques peuvent contribuer à apporter de nouvelles énergies renouvelables. Cet accord de collaboration au Texas est un modèle qui, nous l’espérons, sera reproduit par d’autres ».

Apple se positionne ainsi comme un leader du secteur de l’environnement avec des initiatives de ce type menées depuis plusieurs années.