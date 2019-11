Selon des tests menés par le fondateur de FlatpanelsHD, Rasmus Larsen, Apple TV+ offre la meilleure qualité de streaming vidéo 4K par rapport aux services de streaming prenant en charge ce format.

Selon Larsen, Apple TV+ offre un streaming 4K de meilleure qualité que la plupart des films sur iTunes, en fonction de la variable de débit moyen utilisée par le service.

See a le débit binaire le plus élevé de tous les autres contenus de la plate-forme, avec un débit binaire vidéo moyen égal à 29 Mb/s et un maximum de 41 Mb/s. « The Elephant Queen » a enregistré une moyenne d’environ 26 Mb/s pour le débits vidéo, ainsi que « Snoopy in space ».

Selon Larsen, TV+ offre un débit vidéo 1,5 à 2 fois supérieur à celui d’un disque Blu-ray HD et environ la moitié d’un disque Blu-ray UHD typique. Par rapport aux autres services de diffusion en continu, le débit Netflix 4K semble atteindre son maximum autour de 16 Mb/s, bien que Netflix nécessite une connexion à 25 Mb/s pour la diffusion en continu de contenu 4K.