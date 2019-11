Dropbox Transfer est sorti de sa phase bêta et est maintenant disponible pour tous les utilisateurs. Cette nouvelle option permet de partager des fichiers volumineux d’une capacité maximale de 100 Go.

Dropbox Transfer a été initialement distribué à un groupe limité d’utilisateurs l’été dernier. À présent, Dropbox a annoncé que la fonction est disponible pour les utilisateurs de tous les forfaits de son service (avec des limites variables).

Dropbox explique que Transfer permet aux clients « d’envoyer jusqu’à 100 Go de fichiers en quelques clics ». Vous pouvez également sélectionner des fichiers du disque dur de votre ordinateur à partager, ainsi que ce qui a déjà été enregistré dans Dropbox. Pendant le partage, vous pouvez protéger les fichiers avec des mots de passe, etc.

Voici les limites en fonction du type de plan que vous avez signé :

Base (gratuite): 100 Mo

Plus: 2 Go

Professionnel: 100 Go

Norme de l’entreprise: 2 Go

Professionnel avancé, entreprise ou éducation: 100 Go

Outre la version complète de Transfer, Dropbox met également en œuvre une prise en charge via iOS et des applications de bureau en plus de Dropbox.com. De plus, les utilisateurs peuvent personnaliser les arrière-plans lorsque d’autres utilisateurs visualisent du contenu partagé.

Pour plus d’informations sur la nouvelle fonctionnalité, rendez-vous ici.