Microsoft a annoncé une nouvelle application Office pour iOS qui regroupe Word, Excel et PowerPoint sous une seule application. C’est une petite révolution pour la suite mobile de Microsoft.

La nouvelle application, actuellement disponible en version bêta, simplifie le travail lorsque nous devons gérer différents types de documents et introduit de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la productivité sur iPhone et iPad.

Voici comment Microsoft présente le nouvel Office :

« L’application Office offre une expérience simple et intégrée offrant les outils nécessaires pour travailler sur un appareil mobile de manière simple et productive. Nous avons commencé ce travail en combinant les applications mobiles existantes Word, Excel et PowerPoint dans une seule application. De cette manière, vous pouvez regrouper tous vos documents Office au même endroit, ce qui vous évite d’avoir à basculer entre plusieurs applications et réduit considérablement l’espace utilisé au téléphone par rapport à plusieurs applications installées. Nous avons donc ajouté de nouvelles fonctionnalités qui tirent parti des atouts des appareils mobiles, tels que l’appareil photo, pour vous permettre de créer du contenu plus rapidement. Enfin, nous avons ajouté un nouveau volet Actions qui vous aide à effectuer la plupart des tâches mobiles courantes à partir d’un seul emplacement.

L’intégration de l’appareil photo vous permet de convertir facilement des photos de documents et de tableaux en fichiers Word et Excel, tandis que les présentations PowerPoint peuvent facilement importer des photos depuis la bibliothèque photos. Le nouveau volet Actions prend en charge une série de tâches courantes, telles que la création de PDF à partir de documents ou de photos, la prise d’empreinte de PDF, la numérisation de codes QR et le transfert de fichiers. »

Office pour les appareils mobiles est disponible aujourd’hui en version préliminaire, via TestFlight et limité aux 10 000 premiers utilisateurs.