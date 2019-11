Apple note que plus de 30 000 personnes ont quitté San Francisco entre avril et juin de cette année et que les propriétaires californiens ont nettement réduit au cours des sept dernières années.

« Avant que le monde connaisse le nom Silicon Valley, et bien avant que nous ayons mis la technologie à notre portée, Apple a élu domicile dans cette région et nous nous sentons profondément responsables de veiller à ce qu’elle reste un lieu dynamique où les gens peuvent vivre, fonder une famille et contribuer à la communauté. Un logement abordable est synonyme de stabilité et de dignité, d’opportunités et de fierté. Lorsque ces problèmes sont hors de portée pour un trop grand nombre de personnes, nous savons que le chemin que nous suivons est insoutenable et Apple s’engage à faire partie de la solution. »

Sur les 2,5 milliards d’investissements d’Apple, 1 milliard de dollars ira directement à un fonds de placement immobilier ayant pour objectif la réalisation de logements abordables. Un autre milliard de dollars ira à un fonds d’assistance hypothécaire pour les acheteurs qui achètent une maison pour la première fois.

Apple a l’intention de mettre à sa disposition à San Jose, en Californie, un terrain d’une valeur d’environ 300 millions de dollars destinée au développement de nouveaux logements abordables. Pour soutenir les populations vulnérables, Apple versera 50 millions de dollars à diverses organisations existantes pour aider les sans-abri.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec des experts de premier plan pour élaborer un plan visant à relever ce défi sur tous les fronts, du besoin critique d’augmenter l’offre de logements au soutien aux acheteurs d’une première maison et aux jeunes familles en passant par la philanthropie, essentiel pour aider les personnes plus exposées. Apple s’est engagée à être un bon voisin et à contribuer à la rédaction du prochain chapitre de la région, qui constitue un formidable foyer d’innovation et de créativité pour les générations futures. »

Dans le cadre d’un partenariat public-privé, Apple lance un nouveau fonds immobilier de 150 millions de dollars avec des partenaires, dont Housing Trust Silicon Valley, afin de soutenir de nouveaux projets de logements abordables. Le fonds se feront sous forme de prêts à long terme et en subventions.

Gavin Newsom, gouverneur de Californie, a déclaré :

« Cet engagement financier sans précédent envers le logement abordable et les stratégies novatrices à la base de cette initiative sont la preuve qu’Apple s’attache sérieusement à résoudre ce problème. J’espère que d’autres entreprises suivront leur exemple. Le coût élevé du logement – pour les propriétaires et les locataires – est la principale préoccupation pour la qualité de vie de millions de familles dans cet État, une solution qui ne peut être résolue que par la construction de logements supplémentaires. Cette collaboration avec Apple permettra à l’État de Californie de le faire. »

Apple a déclaré « continuer à rechercher des moyens de soutenir la communauté et de construire des logements abordables ».