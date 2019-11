Les nouvelles données d’iSpot.TV mettent en lumière les dépenses d’Apple pour le marketing d’Apple TV+. Selon l’article, Apple adopte une approche « prudente » pour faire connaître son service de streaming.

Apple a dépensé 19,9 millions de dollars en publicités télévisées pour annoncer son nouveau service en octobre. En comparaison, Apple a dépensé 28,6 millions $ en publicité TV pour l’iPhone le même mois.

Concerne le marketing en ligne, il y avait en octobre 139 annonces numériques uniques pour TV+. Le coût a été estimé à 1,7 million de dollars. Pour l’iPhone, Apple a consacré 2,3 millions $ pour 245 annonces uniques distinctes, selon Pathmatics. Cependant, la situation était inversée en septembre. Apple a dépensé 3,8 millions de dollars en publicité numérique pour Apple TV+, contre 2,4 millions de dollars pour l’iPhone.

Au total, Apple a dépensé 71,9 millions $ en publicité pour l’iPhone entre septembre et octobre. Et 40,3 millions $ en publicité pour Apple TV+ au cours de la même période. Notons que ces données incluent uniquement les publicités télévisées et en ligne. Cela ne concerne pas les affiches publicitaires et les publicités en plein air.

Le New York Times note que, par rapport à Disney+, le marketing d’Apple était « plus modéré », peut-être parce qu’TV+ a fait ses débuts avec une gamme de contenus considérablement plus réduite que celle de Disney+.

Daniel Ives, analyste chez Wedbush Securities, a déclaré qu’Apple devra se montrer plus agressive pour promouvoir Apple TV+ pendant les vacances de Noël et l’année prochaine. Elle devra convertir ses clients « gratuits » en clients « payants ».

C’est un moment crucial pour le succès d’TV+, Apple ne peut se permettre le moindre faux pas. La concurrence est rude, et elle ne compte pas regarder Apple les bras croisés.