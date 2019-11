Attendu qu’en septembre 2020, l’iPhone 12 est déjà très présent dans les rumeurs, et pour cause, il sera équipé de la 5G.

À ce propos, l’analyste Ming-Chi Kuo dispose de nouvelles informations concernant la future carte mère. D’après lui, elle sera 10% plus imposante que l’actuelle présente sur les iPhone 11/Pro. En effet, l’augmentation de la taille de la carte est liée à la dissipation de chaleur de la technologie 5G et aux circuits liés à la connexion aux nouvelles technologies d’antenne. Il ajoute également que le coût de fabrication de la carte mère et des antennes pourrait augmenter de 35%. Avary, EMC et AT&S seront les fournisseurs en charge de la fabrication.

Quant à la conception, Kuo avait déjà indique qu’elle sera plus complexe et plus coûteuse. Dans le cas du châssis, il estime le coût à +50% ou +60% et, +40% ou +50% pour les faces avant et arrière.

Rappelons que l’iPhone 12 devrait être décliné en trois tailles d’écran. Il est question de dalles OLED de 5,4″, 6,1″ et 6,7″. Selon les rumeurs, l’encoche pourrait disparaître, mais les bords seraient alors plus épais. Apple ferait ce choix pour y intégrer la caméra TrueDepth et le haut-parleur. Bien sûr, la conception peut encore évoluer d’ici l’année prochaine.