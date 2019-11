Bonne nouvelle, Adobe relâche enfin la version de Photoshop pour iPad sur l’App Store, accompagné de 30 jours d’essai gratuit.

Cette version pour iPad était très attendue bien qu’elle soit encore assez simple. Il manque les filtres et plusieurs outils. Adobe devrait en parler durant sa conférence Adobe Max qui débute aujourd’hui. Mais la société avait déjà fait savoir que Photoshop pour iPad sera amélioré au fil des mises à jour.

Pour l’heure, les utilisateurs peuvent quand même utiliser les calques ainsi que quelques outils déjà en place.

« Le meilleur logiciel d’imagerie et de design graphique au monde est au cœur de tous les projets de création, de la retouche photo à la peinture digitale, en passant par la composition, le graphisme et l’animation. Et désormais, vous pouvez tirer parti de la puissance de Photoshop sur votre iPad pour exprimer votre créativité au gré de votre imagination.

Cette première version est axée sur les principaux outils de composition et de retouche, conçus spécifiquement pour fonctionner sur l’iPad avec Apple Pencil et sur les appareils tactiles. Et ce n’est qu’un début. Pour les futures versions nous cherchons à améliorer nos outils utilisés pour les pinceaux, les masques, affiner les contours et sélectionner les objets dynamiques. Et plus encore, nous voulons simplifier au maximum l’accès à vos brosses et polices dans Creative Cloud. »

Pour commencer à l’utiliser, vous avez besoin de vous connecter à votre compte Creative Cloud. Sinon, vous devez souscrire à un abonnement lequel s’accompagne de 30 jours d’essai gratuit.

Photoshop pour iPad est disponible gratuitement sur l’App Store.