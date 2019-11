Avez-vous des problèmes avec les notes enregistrées dans l’app Notes qui ne sont pas synchronisées avec votre Mac ? Apparemment, il semble y avoir un problème de synchronisation entre les Mac sous macOS 10.15 / 10.15.1 et les iPhone / iPad sous iOS 13 / iPadOS 13.

Apparemment, cela semble être un problème avec les appareils iOS ou iPadOS dotés des dernières versions de leurs logiciels. Elles sont incapables de synchroniser leurs notes avec un Mac avec la dernière version du système d’exploitation.

Certains rapports, cependant, signalent que le problème survient également entre iPhone et iPad avec la dernière mise à jour. Le problème se limiterait donc à ces deux systèmes d’exploitation.

Warner Crocker a quant à lui écrit que le problème avec Apple Notes avait été révélé lors de la mise à jour d’iOS 13 et de Catalina :

« Les notes d’Apple sont l’exemple le plus récent et le plus frappant de ce qu’Apple ne peut tout simplement pas intégrer à son infrastructure, créant ainsi une situation inutilisable pour ceux qui souhaitent utiliser un logiciel Apple. Je ne suis pas le seul à m’en plaindre, j’ai déjà vu des plaintes similaires sur Twitter. »

Pour le moment, aucune solution au problème n’a encore été trouvée. Même les récentes mises à jour logicielles n’ont pas résolu le bug. Des problèmes similaires se sont également produits avec l’application Reminder, via la synchronisation iCloud. Espérons que les prochaines mises à niveau corrigerons tout ça.