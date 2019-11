Sur Apple Arcade, cinq nouveaux jeux sont disponibles depuis quelques heures pour tous les abonnés au service.

The Mosaic

The Mosaic de Raw Fury est un jeu d’aventures sombre et surréaliste dont le fond est l’isolement urbain et la terreur d’être une pièce d’une machine géante que le protagoniste ne peut pas comprendre. Vivez dans une ville froide et encombrée jusqu’au jour où les choses commencent à changer lorsque vous vous rendez au travail…

Super Mega Mini Party

Dans la Super Mega Mini Party, défiez d’autres joueurs du monde entier dans des mini-jeux compétitifs. Ils conviendront à tous les amateurs de jeux occasionnels. Vous pouvez même créer des jeux pour défier vos amis. Il y a 8 mini-jeux, mais d’autres arriveront avec de futures mises à jour.

Star Fetched

Star Fetched est un jeu de plateforme de science-fiction mettant en vedette un jeune aventurier de l’espace mystérieusement téléporté dans un système solaire lointain pour aider à défendre l’endroit après une invasion extraterrestre. Combinez une action de défilement latéral avec des éléments de défense de la tour, d’exploration et de jeu de rôle

Monomals

Monomals est un jeu créé par Picomy. Un grand concours de musique est organisé entre les meilleurs animaux DJ du monde ! Armé d’une grosse canne à pêche et d’un câble, partez à la pêche en haute mer pour aider les DJ à capturer tous les Monomals et votre musique.

Jon Jumper

Dans Esteban Duran Jumper Jon, vous vous retrouverez dans une aventure de plateforme semblable à celle de Metroidvania, dans laquelle Jon, notre héros, mourra et renaîtrait toutes les 30 secondes, en conservant les objets et les compétences déjà obtenus.

Avec ces 5 nouveaux jeux, Apple Arcade propose désormais 94 titres sur iOS et tvOS et 87 titres sur macOS. Le service coûte 4,99 € par mois.