Apple est connue pour ne jamais se presser pour changer la conception de ses appareils. Mais l’iPhone 12 attendu l’année prochain devrait normalement bénéficier d’un tout nouveau design. Il serait en effe temps qu’Apple fasse le nécessaire pour faire taire les critiques des dernières années.

Une chose est sûre, lorsque Apple modifie le design de l’un de ses produits, cela semble toujours important. Prenez l’iPhone, par exemple. Le changement le plus spectaculaire est probablement celui de l’iPhone X et son écran sans bordure à encoche. Mais jusqu’à ce modèle, tous les précédents, y compris l’iPhone 6 à l’iPhone 8.

Avec l’introduction des iPhone 2020, Apple pourrait bouleverser le design de ses modèles, en revenant en partie à un design classique de la décennie précédente. Son idée serait de changer la forme au profit d’une esthétique qui parvient plus à attirer l’attention, un peu comme ce qui s’est passé avec les iPhone 4 et 5, ou encore l’iPad Pro de 2018. Ce dernier présente des contours nettement plus nets que les modèles précédents. Même le MacBook a changé pour un design similaire. Maintenant, on s’attendons à ce que l’iPhone adopte également ce design.

Sur la base de ces rumeurs, PhoneArena a créé un concept d’iPhone 12 que vous voyez dans l’article. De toute évidence, il est encore trop tôt pour dire avec certitude qu’il sera exactement comme ça, mais ces rendus pourraient être sur la bonne voie.

Selon une rumeur récente, Apple pourrait expérimenter un prototype d’iPhone sans encoche, mais avec des bords légèrement plus épais. L’idée est que la société serait en mesure de miniaturiser la caméra TrueDepth, la fente auriculaire et la caméra frontale afin qu’elles puissent s’adapter au cadre supérieur du téléphone. Une autre rumeur plus répandue, par contre, indique que l’iPhone 12, comme on peut le voir dans le rendu, ne sera pas totalement sans frontières, mais continuera à adopter l’encoche, même si celle-ci sera réduite par rapport à l’actuelle, tout en conservant toutes les fonctionnalités (Face ID…).

Le futur iPhone introduira également des innovations au niveau de la photo. En fait, l’analyste Ming-Chi Kuo a récemment déclaré que l’iPhone 12 serait équipé d’une caméra ToF (Time-of-Flight) à l’arrière, pour un total de quatre capteurs.

En bref, une caméra à temps de vol (ou ToF) peut mesurer la profondeur avec beaucoup plus de précision qu’une caméra normale, ce qui en fait un choix parfait pour une utilisation en réalité augmentée. Une caméra ToF utilise la lumière infrarouge pour cartographier l’environnement et fonctionne avec un capteur infrarouge qui émet un signal lumineux qui rebondit sur le sujet et retourne au capteur. L’appareil calcule ensuite le temps nécessaire au signal pour rebondir, créant ainsi une profondeur d’image de la scène plus précise.

Les nouvelles à venir l’année prochaine pourraient donc être nombreuses, mais seul le temps nous dira ce à quoi nous pouvons vraiment nous attendre. Les fuites ne devraient pas non plus manquer d’ici septembre 2020.