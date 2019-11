C’est le grand jour, Apple TV+ est maintenant disponible dans plus de 100 pays. Il s’agit du tout nouveau service de streaming (films, séries et documentaires) d’Apple où vous ne trouverez que des contenus originaux.

L’abonnement coûte 4,99 €/mois, après un essai gratuit de 7 jours. La bonne nouvelle est que le service est gratuit pour 1 an à tous clients qui ont acheté un nouvel appareil à compter du 10 septembre (iPhone, iPad, Mac, TV). Cette offre vous sera proposée en vous connectant à TV+ avec ce nouvel appareil.

L’autre bonne nouvelle est que le partage familial est disponible. Ainsi, il est possible de partager son abonnement à TV+ entre 6 personnes au total.

Les connues peuvent être lus à partir de tous les iPhone/iPad sous iOS 13 minimum, Apple TV 4K/HD, Apple TV 3, les Mac, les Smart TV de Samsung avec l’application TV (d’autres fabricants comme Sony rejoindront bientôt le mouvement), et les boîtier TV Roku et Fire TV d’Amazon.

Apple propose également son service sur ordinateur depuis Safari, Chrome et Firefox depuis cette adresse : tv.apple.com/fr

En termes de contenus, TV+ contient déjà les séries suivantes : The Morning Show, See, Dickinson, For All Mankind, Helpsters, Snoopy in Space, Ghostwriter, The Elephant Queen.

Pour commencer votre abonnement TV+ avec un essai gratuit, rendez-vous sur l’app Apple TV ou sur le site Web directement.