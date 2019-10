Après l’annonce de DC Projekt Red, GWENT est enfin disponible sur l’App Store pour vous entraîner dans des duels épiques à mort.

Affrontez vos amis dans des duels rapides qui associent tromperie, stratégies et composition minutieuse du jeu de cartes. Avec les héros, les sorts et les capacités spéciales qui peuvent renverser le sort de la bataille, le subterfuge et la ruse sont des composants fondamentaux de votre arsenal. Le jeu est évidemment inspiré de son homonyme mentionné à plusieurs reprises dans le jeu original disponible sur consoles et PC.

Le titre présente un système de progression conçu pour encourager le joueur à créer de nouveaux decks, en le récompensant pour ses victoires. Mieux encore, le graphisme est entièrement dessiné à la main, enrichi d’effets spéciaux captivants qui peuvent littéralement donner vie à chaque carte, affrontement et champ de bataille, de manière à faire de GWENT un jeu encore plus satisfaisant et convaincant.

Si le jeu est gratuit, vous trouverez une série d’achats intégrés conçus pour acquérir de nouvelles cartes plus rapidement et améliorer votre jeu. À noter que une connexion Internet est nécessaire pour pouvoir être joué en mode PvP.

GWENT: The Witcher Card Game est disponible sur l’App Store.