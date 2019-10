Apple TV+ sera officiellement disponible demain, et l’un des programmes immédiatement disponibles sera “See” avec Jason Momoa. Pour aider à faire connaître la série, Jason et l’actrice Alfre Woodard ont accordé une interview à Sky News.

“See” a souvent été comparé à “Game of Thrones” ces dernières semaines et il est facile de comprendre pourquoi. En effet, Momoa a participé aux deux séries. Mais selon lui, “See” est de loin la série TV qu’il préfère.

Mais il est probablement facile de comprendre pourquoi Momoa préfère “See”. Ses apparitions dans “Game of Thrones” ont été relativement petites. De plus, elles sont essentiellement assimilables à des scènes d’actes sexuels plus ou moins consentants avec la Reine Dragon. Dans “See“, il est au contraire le protagoniste de la nouvelle série phare d’un nouveau service de streaming énorme.