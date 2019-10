Toute l’attention est maintenant portée sur le contenu original destiné à Apple TV+ dont le lancement est prévu demain, le 1er novembre. Après le lancement initial, d’autres contenus originaux arriveront également, notamment un nouveau thriller psychologique de M. Night Shyamalan appelé “Servant“.

Cette nouvelle série était en fait l’une des premières dédiée à Apple TV+ dès février 2018. Et maintenant, elle arrive enfin. Cependant, Apple n’a pas encore partagé la bande-annonce complète de Servant, mais Shyamalan a publié un petit teaser sur Twitter pour annoncer le début de la série le 28 novembre prochain.

Voici le tweet de Shyamalan, qui inclut le teaser de 15 secondes :

Le teaser montre une atmosphère légèrement morose. On y voit deux acteurs principaux s’affronter dans un couloir. La voix off a deux voix distinctes qui disent, “Où l’avez-vous trouvé” et “Est-ce une aubaine”, pendant que la jeune Leanne s’éloigne de Sean.

Comme un avant-goût, il s’agit d’un projet Shyamalan, donc tout cela semble absolument dérangeant (dans un sens positif), mais il reste probablement encore beaucoup à découvrir. Il reste à voir si cette série aura une suite ou non, mais cela semble tout à fait probable.

Lauren Ambrose (Six Feet Under, Can’t Waly Wait) jouera Dorothy. Toby Kebbell (Kong: Skull Island, Dawn of the Planet of the Apes) incarne Sean. La série présentera également Rupert Grint (Harry Potter) dans le rôle de Julian et la nouvelle venue Nell Tiger Free (M. Stink) dans le rôle de Leanne.