Microsoft travaille sur une mise à jour importante de l’application Outlook sur iPhone et iPad. La mise à jour sera disponible pour tout le monde dans les prochaines semaines.

Pour les utilisateurs d’iPad, la prise en charge de Split View arrivera dans la même application. Cela signifie qu’il sera possible d’ouvrir côte à côte la liste des mails et le calendrier de l’app. Il sera également possible de faire glisser des liens ou du texte depuis une fenêtre de navigateur vers un brouillon de courrier électronique.

L’iPhone et l’iPad bénéficieront de la fonctionnalité Ne pas déranger. Il sera donc possible de personnaliser les heures et les jours de travail afin de ne pas recevoir de notifications lorsque vous êtes en vacances. Il existe également l’option “Jusqu’à demain” pour désactiver les notifications jusqu’au lendemain.

De plus, Outlook sera intégré à LinkedIn. Cela vous permettra de connecter un compte et de voir la correspondance potentielle dans les fiches de contact dans Outlook (y compris une photo).

Enfin, Outlook suggérera les dossiers dans lesquels déplacer certains mails provenant d’un contact spécifique, en fonction des préférences de l’utilisateur et des utilisations antérieures.

La mise à jour Outlook sera disponible dans les prochaines semaines.