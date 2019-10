La nouvelle application Google Home est en cours de déploiement sur iOS et Android, avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités, à la fois en termes d’interface et de fonctionnalité.

La nouvelle application Google Home a un design beaucoup plus simple et plus propre. Au lieu de quatre onglets, il n’y a plus que deux parties centrales la gestion des assistants. L’onglet Accueil est à peu près le même et affiche des raccourcis rapides.

Il existe un nouveau bouton Média qui répertorie tous les fichiers audio ou vidéo actifs dotés de contrôleurs redessinés via une nouvelle interface basée sur les onglets. Chaque onglet affiche l’application responsable de la reproduction et présente les contrôles habituels. La couverture et les détails de la chanson s’affichent avec un arrière-plan flou et un bouton rapide pour arrêter la lecture. Il existe également des commandes pour la synchronisation du volume et du son avec d’autres appareils, qui font partie du transfert de flux.

Vous trouverez la même liste de salles et tous les appareils de l’assistant, y compris Nest Wifi, dans les prochains jours. Ici, vous pouvez voir tous les périphériques de votre réseau, lancer des tests de vitesse, etc.

Dans le coin supérieur droit se trouve l’image de votre profil, qui remplace l’onglet Compte. Une icône située de l’autre côté vous permet d’ajouter de nouveaux appareils.

La nouvelle application Google Home comprend également l’onglet Flux qui contient le “Résumé de votre domicile”, dans lequel vous trouverez des notifications et des alertes de sécurité. Il y a également des suggestions sur la meilleure façon de configurer le réseau.

Il existe également une fonction “Historique” accessible à partir du lien “Paramètres” situé au bas des préférences. Une fois renseignée, cette fonctionnalité vous permet de filtrer ce qui s’est passé dans le passé par appareil ou par alerte.

Google Home est disponible gratuitement sur l’App Store.