Ford a dévoilé son nouveau système d’infodivertissement SYNC 4, qui inclura la prise en charge de CarPlay Wireless et d’Android Auto. Le nouveau système SYNC 4 sera disponible sur certains véhicules Ford à partir de 2020.

La solution sans fil fonctionne via Bluetooth et Wi-Fi, ce qui permet de connecter un iPhone au système CarPlay sans utiliser de câble. Ford rejoint ainsi BMW pour offrir les fonctionnalités de CarPlay Wireless. De leur côté, Alpine, Kenwood, JVC et Pioneer proposent des autoradios compatibles.

CarPlay est la plate-forme automobile d’Apple qui permet aux utilisateurs d’iPhone d’accéder à un large éventail d’applications à partir du tableau de bord. Cela concerne les apps Messages, Apple Plans, Apple Music, Podcasts, Overcast, Spotify, Pandora, WhatsApp et Downcast. Les applications de navigation tierces telles que Google Maps et Waze sont également prises en charge depuis iOS 12.