Selon Nikkei, les iPhone 2020 seront au nombre trois, tous équipés de la technologie 5G construits avec le modem X55 de Qualcomm. Ils embarqueront également le futur processeur A14 Bionic, conçus selon un processus de 5 nanomètres. Le chiffre d’affaires estimé est de 80 millions d’iPhone 5G d’ici la fin de 2020.

Rappelons que les trois futurs iPhone seront équipés d’écrans 5,4″, 6,1″ et 6,7″. Le rapport confirme également les rumeurs précédentes concernant le processeur Bionic A14, qui sera toujours développé par Apple et produit par TSMC avec un processus de 5 nanomètres. Actuellement, les iPhone 2018 et 2019 sont équipés de processeurs de 7 nanomètres.

Normalement, les trois prochains modèles auront droit à un tout nouveau design. Il se dit aussi que Touch ID pourrait faire son grand retour mais intégré dans l’écran. De plus, Nikkei confirme le lancement possible de l’iPhone SE 2 début de l’année prochaine.

Concernant les ventes, les trois iPhone 5G pourraient atteindre 80 millions d’expéditions d’ici la fin de 2020.