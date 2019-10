Apple célèbre l’arrivée des nouveaux AirPods Pro dans le monde entier avec de très grandes bannières. Les autocollants et les montages personnalisés sont programmés pour coïncider avec la disponibilité des écouteurs en magasin et en ligne à compter d’aujourd’hui.

L’image en question commence du sol pour atteindre le haut de la façade et représente des personnes qui dansent et écoutent de la musique tout en portant les AirPods Pro. Les fenêtres sont coupées et doublées avec précision, ce qui permet de la voir depuis la rue ou à l’intérieur du magasin.

Chaque bannière présente une scène unique avec une sélection d’images conformes à l’architecture du magasin. Jusqu’à présent, des autocollants uniques ont été identifiés sur les Apple Store Orchard Road à Singapour, Omotesando & Ginza à Tokyo et Nanjing East à Shanghai.

Pour le lancement des AirPods Pro, Apple a également mis en place un table pour les tester, un tableau noir doté de tapis en cuir noir au-dessus desquels se trouvent des iPhone et les nouveaux écouteurs. Les iPhone sont jumelés avec des AirPods standard et des AirPods Pro pour vous permettre de comparer les deux produits et de constater la différence.

Nous vous rappelons que les nouveaux écouteurs Apple sont disponibles au prix de 279 € : Fnac, RueDuCommerce, Boulanger, Darty, Amazon et Apple Store en ligne.