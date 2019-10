Perdre son smartphone est l’une des expériences les plus effrayantes de l’ère moderne. Vous avez vos informations de contact, vos informations personnelles, vos photos personnelles et éventuellement vos données bancaires. C’est un trésor pour les voleurs. Heureusement, des solutions existent pour récupérer votre téléphone.

Des applications peuvent vous aider à retrouver votre téléphone ou à tracer sa géolocalisation. Vous pouvez connaître par exemple la géolocalisation telephone de vos amis, votre partenaire, ou vos enfants.

D’une application qui fait du bruit lorsque vous l’activer (pour pouvoir la retrouver parmi vos affaires) à une application plus sophistiquée qui vous permet de savoir où se trouve chaque membre de votre famille à un moment donné, toutes ces applications peuvent vous aider à retrouver une tranquillité d’esprit.

Partagez votre emplacement: Glympse

Glympse vous permet, à vous et à vos contacts, de partager des informations de localisation portable gratuit avec une interface facile à prendre en main, qui indique clairement qui est où. Utilisez-la pour envoyer votre localisation afin que les autres utilisateurs sachent a peu près combien de temps ils doivent vous attendre à la réunion de famille du soir. Vous pouvez même utiliser l’application pour obtenir de l’aide plus rapidement en cas d’urgence. Glympse est une solution de géolocalisation telephone gratuit.

Gardez un oeil sur vos enfants: Family Locator & Safety

Cette application est conçue pour que les familles ou d’autres groupes puissent connaître l’emplacement de chacun en temps réel. Vous pouvez non seulement voir où se trouvent tous les membres de votre groupe à tout moment, mais vous recevez également des notifications lorsqu’ils quittent un lieu (à l’école, au travail ou à la maison) ou quand ils y arrivent. Vous pouvez également voir tous les membres du groupe en un coup d’œil. L’application peut également être utilisée pour localiser des téléphones perdus ou volés.

Restez en lien avec vos amis : Trusted Contacts

Avec Trusted Contacts, vous pouvez désigner les personnes de votre liste de contacts en qui vous avez confiance pour obtenir vos informations de localisation si vous ne répondez pas aux demandes de localisation. Lorsque d’autres personnes envoient une demande, vous pouvez l’accepter ou la refuser. Votre dernier emplacement connu est automatiquement partagé pendant le temps imparti que vous définissez. Vous pouvez également utiliser cette application pour transmettre votre position en cas d’urgence. Cette application est gratuite.

Localiser son téléphone perdu :

Find Lost Phone

Installez cette application sur votre téléphone Android pour retrouver facilement votre téléphone perdu ou volé. Il utilise le suivi GPS pour trouver votre appareil. Vous obtenez ainsi une position précise sur la carte en envoyant une commande depuis un autre téléphone portable. Vous pouvez également désigner un ami comme contact de confiance qui recevra un message si un voleur remplace la carte SIM dans votre téléphone. L’application inclut également des « lieux favoris » et une fonctionnalité de rappel pour que vous puissiez recevoir des alertes à certains moments, où que vous soyez. Find Lost Phone est une application gratuite.

Find My Phone Whistle

Si vous avez tendance à égarer votre téléphone ou votre tablette Android, cette application est faite pour vous. Configurez-le pour qu’il émette un son puissant, même s’il est en mode silencieux. Il vous permettra de localiser votre telephone android.

Informez votre partenaire que vous êtes en sécurité :

Find My Family, Friends, Phone

Sachez toujours où se trouvent vos proches et dites-leur aussi où vous vous trouvez. Cette application iOS permet aux utilisateurs de voir l’emplacement en temps réel des autres personnes ayant donné l’autorisation de les suivre, car il n’est pas légal de suivre quelqu’un sans sa permission. Sachez quand votre partenaire ou les autres membres de votre famille quittent et arrivent à des endroits spécifiés, tels que le travail, la maison et l’école. L’application comprend une fonction de discussion afin que vous puissiez communiquer sur les questions de transport ou de sécurité.

Find My Friends

Find My Friends est une application iOS qui vous permet, à vous et à d’autres personnes, de partager votre position à tout moment. Les personnes avec lesquelles vous souhaitez partager votre position doivent également disposer de l’application. Si vous avez iOS 9 (ou une version plus récente) sur un appareil Apple, celui-ci est automatiquement installé. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez facilement télécharger l’application et la configurer pour l’utiliser sur votre ordinateur ou votre téléphone portable. Vous pouvez également l’utiliser sur iCloud.com ou conjointement avec Family Sharing. Vous pouvez configurer des alertes géolocalisées pour savoir quand les membres de votre famille sont en sécurité chez eux.

Obtenir une smartwatch Wear OS

C’est donc plutôt une idée préventive. WearOS (anciennement Android Wear) de Google connecte votre téléphone à votre poignet à tout moment avec une connexion Bluetooth. La chose intéressante est que votre montre va devenir folle quand vous perdez la connexion avec votre téléphone. Ainsi, vous recevez des mises à jour presque immédiatement dès que vous vous en allez. En outre, il existe des applications Find My Phone pour les appareils Wear OS. Ils vous permettent de faire sonner ou vibrer votre téléphone. Ainsi, lorsque vous perdez votre téléphone, votre montre panique et lorsque vous rétablissez une connexion, vous pouvez faire sonner votre téléphone pour le retrouver.