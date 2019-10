Un nouveau brevet Apple révèle comment un bracelet Apple Watch pourrait être conçu pour maintenir une tension constante autour du poignet.

Le brevet s’intitule “Sangle constamment serrée” et est ainsi décrit:

« La sangle maintient une tension sensiblement constante lors des changements de longueur tout en étant portée par un utilisateur. De tels changements de longueur peuvent se produire automatiquement pour s’adapter aux changements de taille et de circonférence du poignet d’un utilisateur qui bouge normalement. En maintenant une tension constante, le bracelet maintient également une force constante sur le poignet de l’utilisateur et garantit qu’un corps de montre fixé au bracelet maintient une force constante sur le poignet de l’utilisateur. Cela peut améliorer le confort de l’utilisateur, mais peut également aider à optimiser le fonctionnement de tous les capteurs bénéficiant d’un contact étroit avec le poignet de l’utilisateur. »

Le brevet est essentiellement conçu pour atténuer l’inconfort parfois ressenti lorsque nous bougeons le poignet et que la smartwatch semble presque se resserrer. La technologie permet d’obtenir une sangle capable de maintenir une tension constante malgré le changement de longueur. Cela augmenterait non seulement le confort, mais optimiserait également les performances et la fonction des capteurs, qui ont besoin d’être près de la peau pour fonctionner correctement.

Le bracelet est basé sur des mécanismes qui peuvent être déplacés, ainsi vous pouvez ajuster la taille et la tension de la sangle tout en déplaçant le poignet.

Les mécanismes peuvent non seulement être ouverts en même temps, mais ils peuvent également être conçus de manière à s’ouvrir en séquence, de sorte que certaines parties de la sangle “s’étendent” avant d’autres, éliminant ainsi la pression des parties plus vulnérables. Cela permettrait non seulement à la smartwatch de maintenir la tension, mais Apple affirme pouvoir le faire sans modifier la largeur de la sangle, de manière à l’empêcher de s’amincir comme si elle était étirée.

Auparavant, Apple avait essayé de montrer aux utilisateurs la bonne façon de porter une Apple Watch, mais une solution à plus long terme consisterait peut-être à fournir une sangle capable de maintenir un niveau de tension constant pour que les résultats des capteurs soient toujours corrects.