Les nouveaux AirPods Pro sont également disponibles en pré-commandé sur Amazon au prix est de 279 €.

Les AirPods Pro apportent différentes innovations, telles que la fonction de réduction active du bruit, un son clair et plus engageant et une conception intra-auriculaire extrêmement légère. Chaque modèle utilise la technologie avancée de suppression du bruit, qui utilise deux microphones combinés à un logiciel avancé pour une adaptation continue à chaque oreille et à chaque écouteur. De cette façon, les bruits de fond sont éliminés, l’expérience d’écoute est encore plus personnelle et l’auditeur peut vraiment se concentrer sur le contenu…qu’il s’agisse de sa chanson préférée ou d’une conversation au téléphone.

Les AirPods Pro ont la même grande autonomie que les AirPods, pour une écoute ininterrompue de 5 heures. En mode réduction active du bruit, les AirPods Pro offrent jusqu’à quatre heures et demie d’écoute, et jusqu’à trois heures et demie de conversation sur une seule charge. Avec une charge supplémentaire via le boîtier de charge sans fil, vous bénéficiez de plus de 24 heures d’écoute ou de plus de 18 heures de conversation.

Désormais, les nouveaux AirPods peuvent également être pré-commandés sur Amazon. Le produit est vendu directement par Apple avec une garantie de 24 mois.

› AirPods Pro – blanc : 279 €