Un peu plus d’un mois après la sortie de Mario Kart Tour sur iOS, de nouvelles statistiques révèlent que les achats intégrés progressent lentement. En revanche, le succès est au rendez-vous en termes de téléchargements.

À ce jour, Mario Kart Tour a été téléchargé plus de 123 millions de fois dans le monde iOS et Android confondus. Il s’agit du meilleur démarrage pour un jeu mobile Nintendo au cours du premier mois. Aucun autre titre n’a atteint ce nombre de téléchargements en un peu plus de 30 jours. Pour rappel, Super Mario Run a été téléchargé 21,8 millions de fois au cours du premier mois.

En termes de revenus, Mario Kart Tour a généré 37,4 millions de dollars via les achats intégrés. Cela fait de Mario Kart Tour le deuxième jeu mobile le plus populaire de Nintendo en termes de chiffre d’affaires. Il est devancé par Fire Emblem Heroes avec 67,6 millions de dollars récoltés pendant son premier mois.

La moyenne est de 0,26 $ par joueur, bien en dessous des 16,50 $ par joueur d’un autre jeu Nintendo comme Dragalia Lost.