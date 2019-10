Apple commence à notifier ses clients concernant les expéditions des premières commandes d’AirPods Pro.

La sortie officielle est programmée pour le 30 octobre, de fait les premiers clients recevront leur commande dès demain. Pour les retardataires, la livraison aura lieu le jeudi 31 octobre. Toutefois, vous pouvez toujours vous rendre en Apple Store où les AirPods Pro devraient normalement être disponibles le jour J.

Rappelons que le prix est de 279 €, soit 50 € de plus les AirPods de seconde génération. Cette différence de prix se justifie par la présence de la réduction de bruit active et du mode Transparence, en plus du nouveau design intra-auriculaire. La qualité son est également meilleure d’après les premiers retours.

Nous proposons un test dès qu’ils seront entre nos mains. Et nous pourrons ainsi les comparer aux AirPods 2.