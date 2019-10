Les fans de Peanuts seront bientôt en mesure de façonner les histoires de leurs personnages préférés. Apple ajoute un nouveau Design Lab à sa série de sessions Today at Apple inspirées de la prochaine série Apple TV+ “Snoopy in Space”.

Design Lab: Draw Your Astronaut Inspired by Snoopy in Space : vous apprendrez les bases du style d’illustration emblématique de Peanuts en utilisant l’application Procreate sur iPad Pro. En créant le design de votre astronaute, Apple déclare que « vous allez créer des expressions faciales reflétant vos émotions et votre humeur, personnaliser une combinaison spatiale colorée et faire vivre votre astronaute dans un format GIF digne d’être partagé ». Les sessions seront disponibles dans divers Apple Store du monde entier.

Snoopy in Space est la nouvelle série Apple qui arrivera sur Apple TV+ le 1er novembre. La série suit l’astronaute en herbe Snoopy et le gang des Peanuts au cours d’une aventure dans la Station spatiale internationale et au-delà.