Apple envisage de faire un don à Wildfire Relief Efforts en Californie pour contribuer aux opérations de sauvetage dans l’État de Californie. Tim Cook a publié un tweet en en ce sens sur son compte Twitter.

C’est la saison des feux en Californie en ce moment, et le comté de Sonoma, dans le nord de la Californie, se débat actuellement avec ce qu’on appelle le “Kincade Fire”, un incendie qui a déjà brûlé plus de 65 000 acres et a nécessité l’évacuation de des centaines de milliers de personnes dans la région.

Au cours du week-end, des vents atteignant près de 160 km/h ont poussé le feu plus loin en direction de Santa Rosa, l’une des principales villes de la région, et de nouveaux vents forts sont attendus à la fin de cette semaine. En combinaison avec les conditions météorologiques, les vents les plus forts qui sévissent en Californie en octobre et novembre peuvent être désastreux.

Dans le nord de la Californie, la société d’électricité de PG&E a réduit l’approvisionnement en énergie de millions de clients pour tenter d’éviter les incendies (PG&E a été tenue responsable du feu de camp de l’année dernière), mais cela n’a pas arrêté le feu de Kincade. .

Il y a actuellement des incendies dans le sud et le nord de la Californie, et le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré l’état d’urgence.