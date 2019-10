Spotify a annoncé aujourd’hui que son service de musique en streaming avait atteint 113 millions d’abonnés payants le 30 septembre dernier, contre 108 millions le 30 juin.

Même le nombre mensuel d’utilisateurs actifs a augmenté pour atteindre 248 millions en septembre. Ce chiffre comprend également les utilisateurs qui écoutent gratuitement le service par le biais de la publicité.

Dans une lettre aux actionnaires, faisant partie des résultats du troisième trimestre, Spotify indique également que les données accessibles au public indiquent que la croissance mensuelle du nombre d’abonnés est à peu près le double de celle d’Apple Music, qui comptait 60 millions d’abonnés payants à la fin du mois de juin, selon le responsable des services Apple, Eddy Cue.

Cela signifie que la concurrence est de plus en plus féroce et que Spotify reste un rival difficile pour Apple Music.