American Dad! Apocalypse Soon est maintenant disponible sur l’App Store. Suivez une fois de plus la famille de Stan dans des aventures étranges.

Les extraterrestres ont envahi Langley Falls. La famille de Stan a également été kidnappée et le destin du monde est entre vos mains. Vous devrez prendre en charge la gestion de la maison des Smith, former une armée de clones de Roger et vous battre pour sauver la Terre et la famille de Stan.

Vous devrez transformer la maison des Smith en votre siège : imprimez de l’argent, dépensez de l’or et produisez des ressources précieuses dont vous aurez besoin pour mener à bien votre mission. Votre tâche sera également de former et d’équiper les clones de Roger avec le meilleur arsenal d’Amérique. Utilisez toutes les armes à votre disposition, des battes de baseball aux baguettes ratons laveurs improvisés, des revolvers à plasma aux mitrailleuses électriques. Lorsque votre armée est prête, vous pouvez affronter les ennemis de l’Amérique, comme les violents vagabonds ou les apôtres de l’Antéchrist.

American Dad! Apocalypse Soon est un mélange de stratégie et de combat RPG, avec plusieurs heures de jeu. Il est proposé gratuitement sur l’App Store avec des achats in-app.