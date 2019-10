Dans une notification envoyée aux propriétaires de l’iPhone 5, Apple suggère à tout le monde de mettre à jour l’appareil vers iOS 10.3.4 avant le 3 novembre. Après cette date, il ne sera plus possible d’utiliser l’App Store, iCloud et d’autres services Internet.

Dans le message, Apple explique qu’à compter du 3 novembre, les utilisateurs qui ne mettent pas à jour leur iPhone 5 avec la dernière version d’iOS compatible ne seront pas non plus en mesure d’utiliser l’App Store et iCloud, ainsi que Mail, Safari, et la plupart des services et applications connectés à Internet. De plus, après cette date, ils ne devront effectuer de sauvegarde et de restauration que via Mac ou PC, car les mises à jour OTA et les sauvegardes iCloud ne fonctionneront plus.

Apple a publié iOS 10.3.4 en juillet pour les iPhone et iPad plus anciens, y compris l’iPhone 5. Cette mise à jour résout un problème lié au GPS.

La notification envoyée par Apple contient également des liens pour mettre à jour immédiatement l’iPhone 5 ou pour obtenir plus d’informations. La même chose s’applique à l’iPad cellulaire de quatrième génération. Les iPhone 4s, iPad mini de première génération cellulaire, iPad 2 cellulaire et iPad 3 cellulaire doivent être mis à jour vers iOS 9.3.6.

Bien que la liste comprenne plusieurs iPhone et iPad, il est absolument nécessaire d’installer iOS 10.3.4 uniquement sur iPhone 5 pour assurer le bon fonctionnement des services GPS et Internet.