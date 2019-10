Craig Federighi a répondu au message envoyé par l’utilisateur Reddit “Aedengeo” lui demandant s’il avait des conseils à donner aux jeunes qui aspirent à devenir des programmeurs dans une société comme Apple.

Federighi commence par souligner qu’ « il existe beaucoup de chemins différents pour se rendre à cette destination », avant de proposer des idées « importantes » selon lui. Par exemple, il explique à quel point il est important de consacrer du temps aux études universitaires, grâce à la « grande quantité de connaissances disponibles » et à la sollicitation visant à « exploiter cette opportunité particulière ».

La nécessité « d’élargir et d’approfondir » suggère la nécessité d’être un expert dans « votre domaine de spécialisation », mais également de s’inspirer d’autres disciplines. « L’ingénierie et la conception sont des activités de groupe, alors trouvez l’occasion de poursuivre votre développement en communication écrite et orale ».

La nécessité de « travailler avec des gens fantastiques » est également évoquée, tout comme le conseil général de « suivre son cœur ». Federighi note qu’il a été « forcé de choisir entre des options qui avaient l’air bien sur papier », mais il a préféré écouter son cœur ce qui a porté ses fruits d’une manière qu’il n’aurait jamais pu le prévoir à l’époque.

Craig Federighi, ainsi que d’autres personnalités importantes d’Apple, écrit souvent aux utilisateurs qui envoient des questions par mail. En septembre, deux courriels prétendument de Federighi ont annoncé l’ajout de l’afficheur de texte sur Apple Music sous iOS 13.1, ainsi que des réflexions sur la programmation d’iMessage.