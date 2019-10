En dépit de diverses rumeurs, Apple n’a pas tenu son événement habituel d’octobre, un événement qui aurait dû dévoiler les AirPods Pro.

Selon un rapport chinois, Apple s’apprête à lancer les nouveaux AirPods dans quatre couleurs différentes, chacune étant conçue pour correspondre aux quatre variantes des iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Les couleurs seraient donc le gris sidéral, l’argent , or et vert nuit dans une finition mate au lieu d’être polie.

Les nouveaux écouteurs devraient avoir une forme intra-auriculaire conçue pour intégrer la suppression du bruit et améliorer considérablement le son perçu par l’utilisateur. De plus, ces écouteurs ne devraient pas remplacer la gamme actuelle, mais seulement s’y ajouter, de manière à offrir plus de choix aux utilisateurs.

Malgré l’absence d’un événement de présentation officiel, la sortie de ces nouveaux écouteurs pourrait être plus proche que vous ne le pensez. Le célèbre spécialiste des fuites, Benjamin Geskin, semble en effet confiant sur leur sortie au cours de cette semaine. Peut-être même en conjonction avec la sortie officielle d’iOS 13.2 en version finale.

Toutefois et, étant donné les informations pas toujours correctes publiées par Geskin dans le passé, il est bon de prendre ces informations avec prudence. Certes, la sortie des AirPods Pro dans quatre nouvelles couleurs constituerait non seulement une grande nouveauté, mais aussi une panacée pour le grand nombre d’utilisateurs qui ont toujours réclamé d’autres couleurs que le blanc.

Nous verrons si toutes ces informations sont vraies. Il ne reste plus que quelques jours à attendre avant d’être fixé.