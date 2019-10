Avant la coup d’envoi d’Apple TV+, Apple prévoit de débuter le tournage de la seconde saison de For All Mankind au mois de novembre. Cela montre à quel point le géant Californien semble très confiant quant au succès de cette série TV.

L’acteur Joel Kinnaman a révélé qu’il tourne cette 2e saison en même temps que la suite de Suicide Squad.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule série qu’Apple compte renouveler. De nouvelles saisons également prévues pour The Morning Show, Dickinson, Little America et Home Before Dark.

Pour rappel, For All Mankind est une série dramatique basée sur le thème de la course spatiale. Il s’agit d’un monde dans lequel les Soviétiques battent l’Amérique pour envoyer les premiers astronautes sur la lune. En conséquence, la course à l’espace s’est accélérée au lieu de ralentir comme dans la réalité.

« Je suis émerveillé par ce qu’ils ont créé », a déclaré Kinnaman dans son entretien avec Variety. « Ils ont fait un travail incroyable avec ça et c’est vraiment un plaisir de tourner. Je ne pense pas avoir été aussi enthousiaste à l’idée de montrer aux gens quelque chose que j’ai fait ».

Kinnaman a également apporté des éclaircissements sur les origines de cette série. Elle a été créé par Ronald D. Moore l’auteur et producteur de Battlestar Galactica et Outlander.

« À l’origine, Ron discutait avec un ami de l’idée de peut-être faire une série Mad Men-ish dans l’environnement de la NASA », a déclaré Kinnaman. « Mais ensuite, ils ont commencé à discuter de la course à l’espace. C’était plutôt une histoire triste. Nous sommes arrivés sur la lune, mais après cela, les gens ont perdu tout intérêt, la NASA a été dissoute et toute la promesse d’exploration de l’espace n’a pas été remplie. Alors ils ont eu cette autre idée, comme ce qu’il faudrait faire pour que la course à l’espace se poursuive ? »

For All Mankind fera ses débuts sur Apple TV+ le 1er novembre. Rappelons que le service sera facturé 4,99 € par mois avec le premier mois gratuit. Mais les personnes ayant achetées un nouvel iPhone, iPad, Mac ou Apple TV auront droit à un abonnement gratuit pendant un an.