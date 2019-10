L’Apple Store d’Amsterdam a rouvert ses portes avec un tout nouveau look, basé sur un design extrêmement bien soigné et étudié en détail.

Les travaux du magasin ont commencé en mars dernier et ne se sont achevés que récemment. Apple a réussi à fusionner ses dernières directives en matière de conception avec l’emplacement historique. Il existe des espaces dédiés aux clients, un forum, un mur vidéo, une salle de réunion, et plus encore.

Voici quelques images de cet Apple Store partagées par Filip et Gonny sur Twitter et Instagram.