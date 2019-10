Selon les dernières données de Consumer Intelligence, environ 20% des utilisateurs américains ayant acheté un iPhone au troisième trimestre de 2019 ont opté pour l’un des nouveaux iPhone 11/11 Pro.

Plus précisément, c’est le modèle le moins cher qui a été le plus plébiscité. Tenant compte de toutes les ventes d’iPhone au troisième trimestre, voici les pourcentages des nouveaux modèles :

iPhone 11: 9%

iPhone 11 Pro: 6%

iPhone 11 Pro Max: 4%

Beaucoup ont opté pour l’iPhone XS et XS Max, sortis il y a un an. Depuis, ils ne sont plus vendus directement par Apple. Au cours du même trimestre, l’iPhone XR représentait 36% du total des ventes et se classait au premier rang. Ensemble, l’iPhone XR et l’iPhone 11 représentent la majorité des smartphones Apple vendus aux États-Unis. Rappelons que les nouveaux iPhone sont sortis à la fin du troisième trimestre.

Bien sûr, les choses vont changer radicalement au cours des trois derniers mois de l’année, car il s’agit du premier trimestre complet des ventes d’iPhone 11.

Le CIRP a également calculé le prix de vente moyen des iPhone au troisième trimestre de 2019, s’élevant à 784 $, soit moins par rapport aux 808 $ au deuxième trimestre.