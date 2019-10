Les utilisateurs du stick Amazon Fire TV 4K et de l’ancien modèle HD peuvent dès à présent profiter de l’application Apple TV. Apple vient en effet de publier son application pour ces dispositifs. Le support de l’Amazon Fire TV Cube, de Fire TV de 3e génération et entre autres modèles est prévu pour bientôt.

Cette prise en charge arrive une semaine après le support des boîtiers Roku. Cela montre l’intérêt d’Apple d’apporter son application Apple TV sur une large gamme de produits. De cette manière, elle peut être utilisée par un plus grand nombre d’utilisateurs. Ces derniers peuvent regarder leurs films et émissions de télévision iTunes achetés, accéder aux abonnements aux chaînes Apple TV et visionner le contenu Apple TV+ lorsque le service de diffusion sera disponible le 1er novembre.

Pour l’heure, ce nouveau support est disponible aux États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne et en Inde.

Dans le cas où vous ne voyez pas encore l’application Apple TV sur votre appareil Amazon TV, attendez un peu. Il est possible que le déploiement prenne plusieurs jours comme cela a été le cas avec l’application Roku TV.