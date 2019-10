“It’s better to be a pirate than join the Navy”, a déclaré Steve Jobs. Une phrase qui représente toute la philosophie révolutionnaire d’Apple et qui se retrouve aujourd’hui sur des t-shirts officiels disponibles exclusivement dans le magasin Apple Infinite Loop.

Apple a lancé une gamme de 12 t-shirts qui ne peuvent être achetés que dans le magasin historique de Californie. Parmi ceux-ci, il y a deux modèles inspirés du drapeau pirate, le même qui a été hissé dans les bureaux Apple lors du développement du premier Macintosh.

Le drapeau a été fabriqué par le designer Mac Susan Kare en 1983, après que Jobs ait prononcé la phrase historique “It’s better to be a pirate than join the Navy”.

Comme indiqué par 9to5Mac, la nouvelle collection saisonnière d’Apple n’est disponible que pour un temps limité, au prix de 40 USD par t-shirts. Les plus intéressants sont probablement les deux inspirés des pirates, car ils sont liés à un moment historique particulier d’Apple au début des années 1980. Il existe également six nouveaux t-shirts au caractère distinctif d’Apple datant du début des années 2000, portant le célèbre logo et un texte multicolore.

Certains t-shirts sont également disponibles dans le nouveau magasin du centre des visiteurs de l’Apple Park, y compris ceux qui montrent des emoji avec une bouche cousue.

Malheureusement, la seule façon d’acheter ces chemises est de faire un voyage en Californie.