Feral Interactive annonce aujourd’hui que ROME : Total War – Alexander est maintenant disponible sur iOS et Android. La version iPad, publiée en 2017, a également été mise à jour avec de nombreuses améliorations.

Dans ce célèbre jeu de stratégie, vous incarnerez Alexandre le Grand, le plus grand commandant de l’antiquité. Vous devrez mener la campagne militaire la plus audacieuse de tous les temps et faire mordre la poussière à l’Empire perse.

« Pour les joueurs ayant maîtrisé ROME et Invasion Barbare, Alexander constitue le test ultime de leurs compétences. »

Le jeu nécessite iOS 12 minimum, et quasiment 4 Go d’espace libre pour l’installation. Il est jouable à partir des iPhone 5s et iPad mini 2.

ROME : Total War – Alexander est disponible sur l’App Store à 5,49 €.