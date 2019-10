Selon des sources du secteur citées par DigiTimes, Foxconn et Compal Electronics seront les assembleurs de l’Apple Watch Series 6 en 2020. Le rapport ajoute que Luxshare Precision continuera probablement à assembler les anciens modèles Apple Watch.

Cette nouvelle fait suite à un autre rapport DigiTimes selon lequel Quanta Computer cessera probablement d’assembler l’Apple Watch en 2020 en raison de prétendus “problèmes de rentabilité”.

Les rumeurs au sujet de la prochaine Apple Watch Series 6 sont encore rares, mais Apple aurait une équipe d’ingénieurs biomédicaux travaillant sur une méthode permettant de surveiller de manière non invasive la glycémie à l’aide de capteurs optiques. Cette technologie pourrait potentiellement faire son chemin dans l’Apple Watch à venir.

En outre, des références à la surveillance du sommeil sur Apple Watch ont également été découvertes. Bloomberg affirme que cette fonctionnalité pourrait être commercialisée en 2020 si le test aboutissait. En ce qui concerne cette fonction, Apple a accidentellement cité l’appli Sleep, toujours inédite, pour watchOS dans une capture d’écran de l’App Store plus tôt ce mois-ci.

Les rumeurs suggèrent que 2020 pourrait également être l’année où l’Apple Watch changera pour un écran MicroLED, de sorte que les modèles de la Series 6 pourraient avoir des écrans plus fins, plus lumineux et plus efficaces en termes de puissance que les modèles OLED actuels.