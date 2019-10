Après le lancement du Apple Entrepreneur Camp, la société a communiqué quelques chiffres sur ces douze premières mois d’ateliers et de campus consacrés aux femmes.

Apple a conçu les programmes pour aider les femmes entrepreneures à développer des applications, à participer à des ateliers pratiques ou à participer à des applications sous la direction d’experts et d’ingénieurs Apple. Les exemptions incluent les sessions de conception, de technologie et de marketing de l’App Store, y compris le support et la poursuite des relations de développement Apple en cours.

Selon Apple, la première année d’Apple Entrepreneur Camp a vu la participation des entrepreneurs et de leurs équipes de 42 entreprises. Les ingénieurs Apple ont été travaillé directement avec les participants tels que sur le développement d’applications, la conception, l’apprentissage automatique, la réalité augmentée, les relations publiques et le marketing. Les participants ont également été invités à la dernière WWDC en juin.

Esther Hare, directrice principale du marketing mondial chez les développeurs de Women@Apple :

« Je suis frappée pour la passion et le dynamisme de la première année de travail avec les femmes entrepreneures. Elles utilisent des applications pour influer sur la vie des gens et résoudre leurs problèmes, depuis la création de liens pour les groupes sous-représentés du secteur de la technologie jusqu’à rendre l’énergie solaire abordable et en donnant aux gens des outils pour améliorer la santé mentale. C’est formidable d’entendre d’incroyables dirigeantes nous raconter que leur expérience au camp les a aidées à améliorer encore plus leurs applications et à leur donner la confiance et les outils nécessaires pour établir de nouvelles connexions, créer des réseaux de soutien et lever des fonds de capital-risque. Et nous commençons tout juste. »

Le prochain Apple Entrepreneur Camp débutera le 28 janvier et se terminera le 5 février 2020. Toute personne intéressée peut s’inscrire à cette adresse.